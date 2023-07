A doua zi de avertizari meteorologice cod portocaliu de instabilitate atmosferica la Cluj, azi.Administratia Nationala de Meteorologie a emis azi o avertizare cod portocaliu pentru mai multe judete, inclusiv Clujul, si cod galben pentru altele, in care arata ca in acestea ar urma sa fie inregistrate, de azi la amiaza pana maine la ora 2 dimineata, instabilitate atmosferica. In judetele afectate de avertizarea cod portocaliu, in zona de munte, sudul Banatului, nordul Crisanei, Maramures, ... citeste toata stirea