Politia s-a autosesizat dupa materialul publicat de Stiri de Cluj, in care un tanar dansa pe placheta de bronz din Turnul Pompierilor, ce prezinta harta municipiului Cluj-Napoca.Tanarul s-a urcat in picioare pe platforma care sustine respectiva placheta si s-a filmat in timp ce dansa pe manele."Politia s-a autosesizat si l-a amendat contraventional in baza legii 61/1992, art 2.1, cu 200 de lei pe respectivul tanar", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Cluj.Legea nr. 61/1991, pentru ... citeste toata stirea