A fost aprobat planul de interventie pentru deszapezirea drumurilor judetene din Cluj in urmatoarea iarna, valabil de azi, cine asigura deszapezirea pe cele 5 loturi din judet

A fost aprobat planul de interventie pentru deszapezirea drumurilor judetene din Cluj in urmatoarea iarna, a anuntat ieri Consiliul Judetean.E vorba de Planul operativ de actiune in timpul iernii pe drumurile judetene, valabil incepand de azi, 15 octombrie, pana in 30 aprilie anul viitor.Astfel, forul administrativ judetean a analizat si a clasificat intreaga retea de drumuri judetene, in lungime de 1.228,314 de kilometri, pe niveluri de viabilitate. Raportat la importanta si nivelul de ... citește toată știrea