Politistii l-au arestat pe soferul care, pe data de 23 august a produs un accident de circulatie in localitatea Capusu Mare, in urma caruia 7 persoane au ajuns la spital.,,Politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Huedin au emis o ordonanta de retinere pe numele unui barbat de 37 de ani, din Cluj-Napoca, care la data de 23 august a.c., in timp ce conducea un autoturism pe DN1 E60, pe raza localitatiiCapusu Mare fara sa detina permis de conducere, a fost implicat intr-un eveniment ... citeste toata stirea