A fost atins pragul de o mie de cereri de certificate de urbanism depuse exclusiv online in anul 2024, dar jumatate din cereri sunt inca emise clasic

A fost atins pragul de o mie de cereri de certificate de urbanism depuse exclusiv online in anul 2024, anunta azi Consiliul Judetean din Cluj. In continuare, insa, aproape jumatate din cereri sunt vin in varianta clasica.Astfel, un procent de 60% din totalul cererilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism primite au fost formulate prin intermediul aplicatiei Ghiseul Unic. Altfel spus, aproape jumatate dintre certificatele de urbanism sunt inca emise in varianta clasica. Comparativ cu ... citește toată știrea