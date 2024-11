A fost bataie mare pe locurile la Rezidentiat anul acesta! Poti numara pe degete locurile neocupate la medicina! Cate sunt la Cluj

Dupa reparatia la Rezidentiat de anul acesta, aproape toate locurile la medicina au fost ocupate! La nivel national au ramas doar 15 locuri, spre deosebire de anul precedent in care ramasesera neocupate 194.La Cluj, au ramas doar 2 locuri, la specialitatea chirurgie orala si maxo-faciala.Acest lucru este datorat cel mai probabil faptului ca cei care doresc sa aleaga aceasta specialitate trebuie sa detina nu doar licenta in medicina, ci si licenta in medicina stomatologica/dentara.La ... citește toată știrea