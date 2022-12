A fost calculata valoarea Colosseumului

In prezent, inca se mai fac tururi la Colosseum, insa doar o treime din constructie este inca in picioare. Din acest motiv sunt multe discutii despre consolidarea sa, pentru ca acest obiectiv turistic merita conservat intr-o stare cat mai buna. Chiar si asa, sunt istorici care afirma ca forma lui din antichitate era diferita fata de cea pe care o vedem in zilele noastre.Totusi, cutremurele din trecut si trecerea timpului au afectat structura. In aceste conditii, materialele care au ramas dupa ... citeste toata stirea