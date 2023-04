A fost deschis dosar penal dupa ce aseara un sofer a provocat un accident pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj si a plecat de la fata locului fara incuviintarea Politiei.Accidentul a avut loc in jurul orei 21.30, pe DN1C E576, in afara localitatii Jucu. Din cercetarile preliminare ale politistilor a rezultat faptul ca un sofer nu ar fi acordat prioritate de trecere la plecarea de pe loc, avand intentia de a intoarce in directia municipiului Gherla peste marcajul longitudinal continuu ... citeste toata stirea