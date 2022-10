A fost deschis dosar penal in cazul incendiului de la spitalul din Turda, din aceasta dimineata, 2 capete de acuzare

A fost deschis dosar penal in cazul incendiului de la spitalul din Turda, din aceasta dimineata.Azi in jurul orei 11 Politia din Turda a fost sesizata despre faptul ca la Policlinica din cadrul Spitalului municipal din oras a izbucnit un incendiu. La fata locului s-au deplasat politisti, pompieri si un echipaj medical. "Din primele verificari efectuate s-a constatat ca incendiul a izbucnit in interiorul laboratorului policlinicii, acesta fiind intensificat de substantele inflamabile ... citeste toata stirea