A fost deschis dosar penal in cazul incendiului de propotii de noaptea trecuta din Cluj, cu sute de porci mistuiti de flacari intr-o ferma din Liteni.In aceasta dimineata in jurul orei 03.45 politistii din Turda au fost sesizati despre faptul ca la o ferma de porci din localitatea Liteni are loc un incendiu. La fata locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Cluj, care au desfasurat o ampla interventie pentru stingerea incendiului. Cercetarile preliminare derulate au stabilit ca in ... citește toată știrea