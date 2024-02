A fost deschis dosar penal in cazul tinerei de 19 ani cazuta de la inaltime in aceasta dimineata in Marasti, care a decedat.Tanara a fost gasita in jurul miezului noptii, a fost sesizata Politia in jurul orei 00.20 despre faptul ca o femeie ar fi cazut pe un autoturism de la etajul unui imobil, situat pe strada Henri Barbusse, din Cluj-Napoca. In zona indicata s-a deplasat o echipa operativa de politisti pentru cercetarea la fata locului, constand ca aspectele sesizate se confirma. Echipajul ... citește toată știrea