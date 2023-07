Ieri a fost deschisa circulatia pe noul Pod Oasului-Rasaritului. Acesta are patru benzi de circulatie; 2 piste de biciclete si 2 trotuare.Suprafata terenului pe care s-a construit este de 2.000 mp, iar lungimea podului construit pe structura metalica este de 57,90 m. Sectiunea transversala a podului are 26 m. Partea carosabila are 4 benzi de circulatie; 2 piste de biciclete si 2 trotuare. Proiectul a inclus si instalarea unui sistem de iluminat arhitectural.Proiectul este realizat de catre ... citeste toata stirea