A fost deschisa circulatia rutiera pe noul pod amplasat la intrarea in Valea Draganului, deocamdata pe o singura banda

A fost deschisa circulatia rutiera pe noul pod amplasat la intrarea in Valea Draganului, anunta Consiliul Judetean.Institutia a anuntat locuitorii din zona si soferii ca circulatia rutiera peste noul pod amplasat la intrarea in Valea Draganului a fost deschisa. Momentan, traficul se desfasoara alternativ, pe una dintre benzi. "Constructorii ne-au dat asigurari ca lucrarile la acest pod vor fi finalizate, in totalitate, pana la finalul lunii septembrie, astfel incat circulatia sa se desfasoare ... citeste toata stirea