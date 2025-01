A fost descoperit un cadavru in Chinteni

A fost descoperit un cadavru in comuna clujeana Chinteni in aceasta dupa-masa.Astfel, in jurul orei 16 Politia Cluj-Napoca a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la descoperirea unui cadavru pe malul unui lac din Chinteni. "In urma sesizarii, a fost constituita o echipa complexa, formata din politisti ai Politiei municipiului Cluj-Napoca, Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciului Criminalistic, care au efectuat cercetarea la fata locului, sub coordonarea unui procuror din ... citește toată știrea