A fost descoperit un posibil proiectil ramas neexplodat din timpul razboiului, in parcul central din Campia Turzii.Acesta ar fi fost depistat in aceasta dimineata in parc. La fata locului, s-a deplasat une echipaj cu o autospeciala, din cadrul Detasamentului Turda al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care a balizat zona si a luat masurile de siguranta ce se impun in astfel de situatii. Paza zonei a fost preluata de catre ... citeste toata stirea