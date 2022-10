A fost emis COD GALBEN de ceata pentru judetul Cluj! Vizibilitate redusa pe mai multe artere de circulatie

Ceata densa in aceasta dimineata in Cluj. Inca de la primele ore ale diminetii, meteorologii au emis coduri de avertizare privind ceata ce s-a lasat peste oras si judet.Meteorologii ANM au emis un cod galben de ceata pentru joi dimineata, de la ora 08:20 pana la ora 11:00. Ceata determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Avertizarea meteorologica de cod galben de ceata vizeaza judetul Cluj ... citeste toata stirea