A fost extrem de norocos! Tanarul de 30 de ani, care a cazut cu parapanta, a scapat nevatamat. A povestit pentru Stiri de Cluj ce s-a intamplat

Un tanar in varsta de 30 de ani a cazut ieri cu parapanta in zona localitatii Ciurila din judetul Cluj. Din fericirire, acesta este in stare excelenta si a scapat fara niciun os rupt. Tanarul a relatat pentru Stiri de Cluj cum s-a produs accidentul si cat de norocos a fost."La spital s-a constatat ca nu e nimic rupt, nici ligamente, nimic. Erau oameni accidentati cu bicicleta mai grav. A venit o rafala puternica si m-a ridicat pe neasteptate foarte repede si la fel de repede am si ... citește toată știrea