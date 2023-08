In structura noului an scolar, care va incepe la data de 11 septembrie 2023, este prevazuta si o vacanta mobila, in luna februarie, data acesteia fiind aleasa independent de fiecare inspectorat scolar judetean.In Cluj, elevii vor avea parte de zile libere in perioada 19 - 25 februarie 2024.Anul scolar ramane structurat in module, iar programele "Scoala altfel" si "Saptamana verde", pot fi ... citeste toata stirea