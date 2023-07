A fost gasit cadavrul unei persoane azi in Somesul Cald.Azi in jurul amiezii politistii au fost sesizati despre faptul ca pe lacul Somesul Cald, din comuna Gilau, a fost gasit cadavrul unei persoane. La fata locului s-a deplasat o echipa operativa de politisti, in vederea efectuarii cercetarilor, iar cu ajutorul echipajului din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, cadavrul a fost adus la mal. Politistii au stabilit ... citeste toata stirea