A fost gasit inecat! Barbatul disparut in lacul Esaga Mare a fost gasit cu sonarul - VIDEO

O persoana a disparut in lacul Esaga Mare de langa Gherla.Pompierii au fost solicitati miercuri seara, in jurul orei 21.30, sa desfasoare o misiune de cautare-salvare pe Lacul Esaga Mare.La fata locului se deplaseaza scafandrii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca, iar in sprijin va merge ambulanta SMURD de la Punctul de Lucru Gherla.Din primele informatii, o persoana ar fi disparut pe lac.Miercuri seara, in jurul orei 22.30, cautarile au fost oprite, urmand sa fie reluate joi dimineata. ... citeste toata stirea