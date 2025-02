A fost gasit tanarul de 18 ani disparut in Cluj-Napoca. Familia l-a cautat cu orele pe toate strazile Clujului

Tanarul pe nume David Koss a fost gasit de catre oamenii legii in Cluj-Napoca, astazi, in jurul orei 16:00.Din fericire, acesta nu a fost supus vreunei infractiuni. Familia si apropiatii s-au speriat foarte tare atunci cand baiatul a disparut, in cursul zilei de ieri.,,Tanarul a fost depistat de politisti in municipiul Cluj-Napoca. Din primele verificari a reiesit ca pe timpul plecarii acesta nu a fost victima vreunei infractiuni," a transmis IPJ Cluj.Reamintim ca, un baiat de 18 ani a ... citește toată știrea