Trupul tanarului care s-a scufundat sambata, in lacul Tarnita a fost recuperat de scafandri. Acesta a fost gasit si adus la mal cu ajutorul unei barci pneumatice.Barbatul a fost cautat de ieri dupa amiaza, dupa ce disparut in zona unui ponton din lacul Tarnita.,,Azi, 10 septembrie a.c., in jurul orei 14.30, tanarul de 23 de ani, din judetul Cluj, inecat la data de 9 septembrie a.c. in lacul Tarnita, a ... citeste toata stirea