A fost gasita fata de 14 ani disparuta ieri in Cluj-Napoca, dupa ce a plecat din cartierul Marasti! Politistii au gasit-o in Apahida FOTO

Minora disparuta din Cluj-Napoca a fost gasita in siguranta in comuna ApahidaMinora Rostas Francesca Andra, in varsta de 14 ani, care fusese declarata disparuta in data de 2 ianuarie 2025, a fost depistata in cursul serii de catre autoritati in comuna Apahida.Conform informatiilor preliminare, aceasta nu a fost victima vreunei infractiuni si se afla in afara oricarui pericol.Amintim ca minora a plecat voluntar in jurul orei 14.00 din zona ... citește toată știrea