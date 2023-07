A fost identificat presupusul autor al crimei din Manastireni, unde o femeie de 73 de ani a fost gasita moarta, cu lovituri la cap cauzate probabil de un topor.Conform Ziarul Clujean, presupusul autor al crimei se numeste Dorel Gansca; in cazierul sau sunt notate sase violuri. Victima ar fi fosta preoteasa din sat. Dorel Gansca, un violator in serie, a omorat o femeie de 73 de ani. Aceasta, fosta preoteasa, nu a avut nicio sansa. Criminalul i-a dat cu toporul in cap, in curtea locuintei sale. ... citeste toata stirea