A fost identificata victima tragicului accident mortal de tren de ieri din Cluj, e un tanar de 22 de ani.Un tanar si-a pierdut viata ieri dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de un tren, intre statiile Jucu si Apahida. Din cercetarile efectuate de politisti a rezultat ca persoana decedata este un barbat in varsta de 22 de ani, domiciliat in comuna Uriu din judetul Bistrita-Nasaud.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Amintim, ieri in jurul orei ... citește toată știrea