Primarul Emil Boc a aprobat stergerea de pe statuia lui Baba Novac din Cluj-Napoca a mesajului care prezenta pe scurt destinul tragic al viteazului capitan al lui Mihai Viteazu.De pe statuie a disparut textul "ucis in chinuri groaznice de catre unguri in data de...".Acum pe statuie scrie numai "ars pe rug in ziua de 5 februarie 1601".In septembrie 1998, cand Gheorghe Funar era primarul Clujului, pe soclul statuii lui Baba Novac a fost montata o placuta cu textul: "Baba Novac, capitan al lui ... citeste toata stirea