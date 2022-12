A fost publicat ghidul pentru combaterea hartuirii sexuale si morale la locul de munca: "Ghidul este o premiera pentru Romania"

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, spune ca a fost publicat primul ghid pentru prevenirea si combaterea hartuirii sexuale si morale la locul de munca."Premiera in domeniul prevenirii si combaterii hartuirii sexuale! Am publicat primul ghid dedicat institutiilor si companiilor private. Doar in primele 9 luni ale anului, 130 de persoane au fost hartuite in spatiul public si exista 287 de anchete penale in lucru", a scris Gabriela Firea pe Facebook."Hartuirea sexuala este un fenomen despre care ... citeste toata stirea