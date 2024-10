A fost pus in functiune un limitator de inaltime pe strada Mamaia din Grigorescu, Primaria spune ca are protectie in caz de lovire accidentala.Limitatorul a intrat in functiune ieri, la intrarea dinspre podul Napoca, pe strada Mamaia. Limitatorul de inaltime este format din doua bariere automate care sunt controlate de la distanta in vederea deschiderii pentru serviciile de urgenta sau alte servicii publice si are gabaritul pe inaltime de trecere libera de 2,30 metri fata de cota asfaltului. ... citește toată știrea