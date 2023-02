A fost respins proiectul privind combaterea consumului de droguri in scoli, prin care elevii trebuiau sa fie testati antidrog inainte de inceperea orelor

Comisiile juridica si pentru invatamant din Senat au dat, marti, 14 februarie, raport comun de respingere pentru proiectul initiat de deputati de la PSD privind combaterea consumului de droguri in scoli.Senatorul PSD Robert Cazanciuc a spus ca proiectul a fost respins pentru ca "nu a fost scris cel mai bine", dar important este ca subiectul a fost discutat si ca urmeaza sa fie gasite solutii pentru ca drogurile sa nu ajunga in scoli. In noiembrie 2022, doi deputati PSD au anuntat o initiativa ... citeste toata stirea