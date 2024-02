Persoana care a dat foc vegetatiei din spatele magazinului Kaufland Marasti, alertand toate autoritatile, a fost retinuta de Politia Locala Cluj-Napoca.Politistii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica l-au depistat pe numitul C. N., domiciliat in Targu Mures, autorul incendiului de vegetatie, care a izbucnit marti, 06.02.2024, orele 18.39, in spatele supermarketului Kaufland, de pe strada Fabricii.Persoana a fost depistata de politistii locali ai ... citeste toata stirea