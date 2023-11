Politia l-a retinut pe tanarul de 25 de ani, din Suceava, care a devastat un apartament in Manastur, a distrus o masina si a provocat alte stricaciuni.Barbatul a locuit la o cunostinta din Manastur, timp de o luna, iar la final, in mod inexplicabil, a facut prapad in apartament."A stat la un prieten, care era in chirie. Dupa o luna, a luat-o razna si a inceput sa distruga locuinta. A iesit pe strada si a aruncat o trotineta intr-un autoturism si a spart mai multe sticle de alcool intr-un ... citeste toata stirea