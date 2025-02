A fost retinut tanarul care a facut accidentul din Campia Turzii, in care o tanara mama a doi copii mici a murit. Martorii sustin ca facea liniute

La data de 25 februarie 2025, politistii din Campia Turzii, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au dispus retinerea pentru 24 de ore a tanarului de 19 ani implicat in accidentul rutier tragic produs in noaptea de 21 februarie 2025, pe strada Laminoristilor din municipiu. Gheorghies Dan Andrei, tanarul care a provocat accidentul, a efectuat o manevra de depasire periculoasa, intrand in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de Diana, o femeie de 29 de ani, mama a ... citește toată știrea