A fost ridicata poarta oficiala de acces pentru Khetane, festivalul comunitar al Pata Ratului din Cluj, care incepe la finalul saptamanii

Festivalul Khetane (impreuna in limba rromani - n.red.) va fi organizat in premiera anul acesta la Cluj, intre 12 si 14 august, in Pata Rat, groapa de gunoi a Clujului. Festivalul este initiat de Fundatia Alt Art, impreuna cu oameni din comunitatea de romi si este finantat, preponderent din fonduri nerambursabile. Intrarea este gratuita. Programul poate fi consultat, mai jos. In cadrul evenimentului se vor canta manele si muzica lautareasca, cap de afis fiind Printesa de Aur si Alex de la Cluj. ... citeste toata stirea