A fost scoasa la licitatie amplasarea a zeci de statii de pompare a apei in Cluj-Napoca si zece comune din judet, potul e doua milioane de euro.Licitatia e organizata de Compania de Apa "Somes", care vrea sa amplaseze 43 de statii de pompare noi in Cluj-Napoca si zece comune din judet. Astfel ar urma sa fie achizitionate echipamente in valoare de aproximativ doua milioane de euro pentru eficientizarea activitatii de transport al apei. Mai exact vor fi achizitionate 13 de statii de pompare a ... citește toată știrea