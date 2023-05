Dupa multe promisiuni, primarul Clujului, Emil Boc, anunta ca a fost semnat contractul pentru Scoala Gimnaziala din cartierul Borhanci. Durata acestuia? Nu mai putin de 560 de zile, in mai putin de doi ani, asta in cazul in care termenul va fi cu adevarat respectat, lucrul care nu se prea intampla cand vorbim despre proiectele majore ale orasului."O noua scoala cu 27 sali de clasa pentru 675 de copii, sala de sport, laboratoare, sala de mese si spatii tehnice. Investitie in educatie de peste ... citeste toata stirea