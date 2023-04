A fost semnata autorizatia de construire a Spitalului Regional de Urgenta din Cluj, a anuntat ministerul de resort.Spitalul Regional de Urgenta Cluj va avea 849 de paturi, sase centre medicale, ambulatoriu de specialitate, heliport si spatii dedicate pentru dezvoltarea profesionala a medicilor si asistentilor. Lucrarile de constructie ar urma sa inceapa in acest an iar Ministerul Sanatatii estimeaza ca acestea vor fi finalizate in 2027. "Pentru ... citeste toata stirea