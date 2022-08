A fost sparta biserica Sf. Mihail, abia redata in folosinta dupa lucrari de renovare, hotii au furat cutia cu donatii si au spart un vitraliu cu ranga

La numai zece zile de la redeschiderea bisericii Sfantul Mihail din centrul Clujului, dupa lucrari de renovare ce au durat mai multi ani, biserica a fost vandalizata - a fost furata cutia donatii iar un vitraliu valoros a fost spart, probabil in ideea ca hotii sa ajunga la o alta cutie de donatii.Dupa ce una dintre cutii a fost furata ieri de un hot, cei care au ajuns in biserica azi au putut observa ca unul dintre vitraliile de sub turn este spart. Prototopopul Attila Laszlo explica pentru ... citeste toata stirea