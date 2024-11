A fost stabilit constructorul pentru ciotul de drum care leaga Padis in Bihor de Ic Ponor in Cluj, dupa zece ani.Anuntul vine azi de la Consiliul Judetean Bihor, care a precizat ca azi a fost desemnat castigatorul licitatiei pentru modernizarea drumului montan DJ 763, Padis - Ic Ponor, ce leaga judetele Bihor si Cluj prin Apuseni. In urma evaluarii celor 12 oferte depuse, licitatia a fost castigata de asocierea de firme Asfamixt si Costa Voc Impex. Daca nu vor fi contestatii, la sfarsitul ... citește toată știrea