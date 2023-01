A furat salam dintr-un supermarket in Manastur in urma cu 3 ani, a fost condamnat la amenda penala in urma cu cateva zile

Un barbat care a furat mai multe alimente dintr-un supermarket din Manastur dupa ce le-a pus in cos si a plecat fara sa le achite a fost condamnat la plata unei amenzi penale; prejudiciul a fost recuperat pe loc iar hotul a spus ca a furat bunurile pentru ca nu avea bani ca sa cumpere mancare in familie.Fapta s-a petrecut in urma cu aproape trei ani, in 29 aprilie 2020, seara in jurul orei 19, intr-un magazin de pe Calea Manastur; inculpatul a intrat in magazin si a introdus in cosul de ... citeste toata stirea