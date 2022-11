A furat un telefon mobil dintr-un magazin, condamnat la 1 an si 3 luni de inchisoare cu executare

Un clujean care a furat un telefon mobil lasat nesupravegheat a fost condamnat la un an si trei luni de inchisoare, cu executare. Prejudiciul a fost recuperat dupa ce, prins, hotul a returnat telefonul in aceeasi zi.Instanta Judecatoriei Cluj-Napoca s-a pronuntat cu celeritate in speta: fapta a avut loc in 31 mai, cand o persoana si-a lasat telefonul mobil pe masa in apropierea casei de marcat, intr-un magazin din Cluj-Napoca. Inculpatul a intrat in magazin, a observat telefonul mobil. A ... citeste toata stirea