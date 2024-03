A inceput cercetarea lacului Tarzan din Turda cu sonarul. Scufundari si investigatii realizate de un celebru cadru universitar

Saptamana trecuta TurdaNews anunta ca lacul Tarzan din Turda va fi cercetat de un cunoscut cadru universitar maghiar, Peter Hantz.Acesta va face scufundari si va utiliza sonarul in legendarul lac Tarzan. In acest sens a primit aprobarea Agentiei nationale pentru Arii protejate din Romania, anunta publicatia. Omul de stiinta foloseste un radar acustic si face scufundari in lacul turdean. "Sonarul ofera o imagine asupra straturilor lacului heliotermic, iar in cursul scufundarilor voi face ... citește toată știrea