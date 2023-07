Consiliul Judetean Cluj a demarat lucrarile de demolare a vechiului pod, aflat intr-o stare avansata de degradare, situat in localitatea Somesul Rece, la km 4+310 al drumului judetean DJ 107P (DN1) Gilau - Marisel - DN 1R.Pana la edificarea noului pod, pe actualul amplasament, traficul rutier este deviat pe podul provizoriu construit de forul administrativ judetean in amonte. Acesta are o lungime de 45 metri si este unul solid, construit pe o structura metalica, circulatia desfasurandu-se ... citeste toata stirea