A inceput dezinsectia pe domeniul public din Cluj-Napoca, ieri, dureaza pana la sfarsitul lunii.Primaria a anuntat demararea unei actiuni de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipiului si in spatiile deschise ale persoanelor fizice si juridice. Operatiunea a inceput ieri si dureaza pana in 30 aprilie, intre orele 22 seara si 6 dimineata, in functie de conditiile meteorologice. Actiunea urmareste combatea tantarilor si capuselor si e realizata de Coral Impex, aceeasi care face ... citeste toata stirea