A inceput "Moving Floresti", festival care incurajeaza florestenii sa faca miscare/ Primarul Bogdan Pivariu a jucat ping-pong in Parcul Poligon

In perioada 17-19 mai se desfasoara "Moving Floresti", un fel de festival care provoaca comunitatea din comuna Floresti sa faca miscare. Primarul Bogdan Pivariu a deschis, vineri, 17 mai, seria de evenimente sportive, in Parcul Poligon. Oficialul a jucat ping-pong in cadrul manifestarii.Moving Floresti reuneste toate sporturilor practicate in comuna clujeana.Evenimentele sportive au loc pe tot parcursul weekendului in mai multe locuri din localitate: Sala ANL, Sala Gheorghe Sincai, Terenuri ... citește toată știrea