A inceput "ofensiva verde" in Cluj-Napoca cu 132 de copaci plantati

Primarul Emil Boc anunta ca 1.425 de arbori de talie mare plantam in aceasta primavara si 100.000 de arbori plantati pana in 2030. Deocamdata, au fost plantati 132 de copaci."A inceput "ofensiva verde" in Cluj-Napoca. 132 de arbori de talie mare au fost plantati pe noul drum care face legatura cu Centrul Regional de Excelenta in Industrii Creative (CREIC). In aceasta primavara vor fi plantati 1425 de arbori cu balot mare la radacina din specii precum aces, tilia, platanus sau rubinia. ... citeste toata stirea