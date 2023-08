In fiecare an, de Adormirea Maicii Domnului - 15 august, manastirea Nicula este locul unde zeci de mii de pelerini vin sa se inchine Fecioarei Maria. Se pastreaza inca traditia ca oamenii din diferite sate ardelene, dar si din alte localitati, sa vina in pelerinaj, pe jos, pana la acest loc.Primii pelerini sunt deja acolo si se roaga in liniste sa scape de durerile trupesti si supararile, ... citeste toata stirea