A inceput procesul socrilor lui Chereches, acuzati de dare de mita la Cluj dupa ce au incercat sa influenteze o judecatoare ca sa nu-l condamne

In timp ce fostul primar Catalin Chereches e extradat din Germania dupa ce a fost condamnat definitiv la Cluj pentru fapte de coruptie, la Mures incepe procesul pe fond pentru socrii sai, acuzati de dare de mita dupa ce au incercat sa influenteze o judecatoare din Cluj care urma sa se pronunte in caz.Astfel, azi la Tribunalul Mures a inceput judecata pe fond in dosarul de dare de mita si complicitate la dare de mita in care sunt inculpati socrii fostului primar din Baia Mare, Catalin ... citește toată știrea