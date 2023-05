S-a dat startul programului "Litoralul pentru toti", in statiunile de la mare, informeaza Radio Constanta.Turistii beneficiaza de preturi chiar si cu 60% mai mici fata de varful sezonului, tarifele cele mai scazute fiind in statiunile din sud, iar plata se poate face si cu vouchere de vacanta."Litoralul pentru toti" este un program destinat turistilor care doresc sa-si petreaca sejurul la mare in extrasezon, atunci cand statiunile si plaja sunt ... citeste toata stirea