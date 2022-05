A inceput proiectarea Spitalului Regional de Urgenta Cluj, hartiile costa 10 milioane de euro

A inceput proiectarea Spitalului Regional de Urgenta Cluj, anunta in aceasta seara Ministerul Sanatatii.Castigatorul licitatiei este asocierea italo-romana 3TI Progetti Italia - Ingineria Integrata S.p.A, Aduro Impex SRL si ATI Project SRL , care are obligatia, conform contractului, sa finalizeze proiectul tehnic de executie (PT) in 12 luni. De asemenea, contractul mai prevede 60 de luni pentru asistenta tehnica inclusiv pe perioada executiei lucrarilor de constructie si alte 60 luni perioada ... citeste toata stirea