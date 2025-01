A inceput scoala! Soferii sunt ingroziti: ,,Cluj-Napoca este iarasi la distanta de o ora de Cluj-Napoca"

Dupa aproximativ 2 saptamani de vacanta si odihna, elevii si studentii se intorc la ore respectiv cursuri. Astfel, traficul din Cluj-Napoca se intoarce la ,,normalitate".Sarbatorile de Craciun si distractia de Revelion au ramas in spate, iar oamenii plecati acasa in aceasta perioada au revenit in oras. Daca in acest interval de timp, soferii au avut mai multa liniste decat deobicei, lucrurile s-au schimbat dupa ce orele au inceput.Pentru multi participanti la trafic din Cluj-Napoca orele ... citește toată știrea